"Bisogna fare di più per tutelare gli atleti"

Un altro tema legato al mondo calcistico venuto alla ribalta nelle ultime settimane è quello legato alla sicurezza negli impianti sportivi. Ad ogni partita, specialmente nei campionati dilettantistici, dovrebbe essere sempre presente a bordo campo un’ambulanza in modo che, per qualsiasi tipo di incidente più grave del normale scontro di gioco, gli operatori sanitari possano intervenire tempestivamente. Purtroppo questo non sempre avviene e si rischia che quando si presenta un urgenza, il malcapitato debba attendere del tempo prima di essere soccorso in maniera puntuale a causa del viaggio che deve sostenere l’autoambulanza, partita dalla propria sede solo al momento della chiamata. Nelle scorse settimane è successo per esempio a Fucecchio dove un giovane calciatore quindicenne si è accasciato a terra per un malore, con il 118 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica solo dopo la richiesta di aiuto.

"Come per ogni partita le società hanno l’obbligo di richiedere la presenza delle forze dell’ordine, allo stesso modo c’è un documento con cui si fa richiesta per la presenza all’impianto di un’ambulanza – spiega il responsabile empolese della delegazione di Firenze della Figc Toscana, Claudio Del Rosso –, ma una volta che questi documenti vengono firmati le società non sono poi responsabili dell’effettiva presenza o meno di personale medico al momento della partita".

"Questo purtroppo dipende dalla disponibilità che c’è sul territorio in quel momento. Del resto ogni weekend sono numerose le partite da coprire – conclude –. Per fortuna, però, finora si sono verificati solo casi sporadici di vera emergenza, che hanno dovuto far fronte ad un po’ di attesa per l’intervento vista la mancata presenza in loco dei mezzi di soccorso con gli operatori. Purtroppo, sotto questo aspetto la federazione può fare ben poco".

