Birra e prelibatezze dalla Germania

Una due giorni dedicata alla birra. Domani e sabato torna l’appuntamento per gli appassionati giunto alla sua 31esima edizione. La festa si svolgerà al Parco Urbano a cura dell’associazione Gemellaggi Montespertoli, con il patrocinio del Comune. Nell’occasione si potrà infatti gustare anche la birra di Neustadt an der Aisch, città tedesca di poco più di 50mila abitanti gemellata con Montespertoli. Oltre alla birra nei classici boccali di vetro, sarà possibile degustare molti altri prodotti tipici della città tedesca come panini con bratwürstel, brezeln, leberkäse con sauerkraut, wienerl con sauerkraut, weiss würstel con senape dolce, strudel e piatti misti di affettati tradizionali della Germania. La cerimonia di apertura è prevista per domani alle 19 con la prima spillatura (nella foto, il sindaco Alessio Mugnaini mentre si cimenta nell’operazione l’anno scorso) e a seguire, l’apertura degli stand fino all’una di notte. Il giorno successivo, invece, la manifestazione si svolgerà dalle 18 alla mezzanotte. Ad allietare i due giorni di festa, ci penserà la Spritz band, complesso musicale composto da Stefano Morandini, Mauro Bontempelli e Stefano Zancanella. Il loro repertorio spazia dalla coinvolgente musica tirolese, tipica dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, al liscio romagnolo, dai mitici anni Sessanta ai cantautori italiani e internazionali.