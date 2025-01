Bilancio di previsione. Opposizioni contro

Il bilancio di previsione portato in aula consiliare a fine dicembre è stato bocciato dai gruppi consiliari “Forza Italia” - Fucecchio“ e “Fratelli d’Italia - Fucecchio“ che ribadiscono le ragioni del no. "Non basta assicurare i servizi base ai cittadini – scrivono dall’opposizione –. La politica locale deve offrire un visione per raggiungere obiettivi. Se i conti tornano, invece, è anche a causa di una pressione fiscale che è ai massimi per quanto riguarda le aliquote Imu e Irpef. Le tariffe per i servizi a richiesta come mensa e trasporto scolastico hanno avuto un aumento tra il 6 ed il 10% senza considerare la “Tassa” di iscrizione dei 35 euro. Abbiamo osservato l’urgenza di rimodulare le tariffe per il canone unico sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico, vista la crisi del commercio, e di confermare la sosta di cortesia, l’impegno per le manutenzioni. Questo non è un bilancio che prevede la valorizzazione del territorio".