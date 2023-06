Biffoli spiega la ’sua’ Costituzione

Nuovo appuntamento alla Casa della Memoria di Empoli, che domani alle 18 ospiterà Alberto Biffoli, per presentare il suo libro “La Costituzione che vorrei”. A dialogare con l’autore saranno Alessio Mantellassi (nella foto), presidente del Consiglio Comunale di Empoli con delega in materia di Cultura della Memoria, e Carlo Fusaro, curatore della presentazione. Il libro vuole essere una proposta, limitata ma anche complessa, di revisione della Costituzione e della legge elettorale. Nato a Firenze il 16 Febbraio del 1965, Alberto Biffoli si è Laureato a pieni voti in Scienze Forestali a Firenze (corso di laurea della Facoltà di Agraria). Dal 1994 svolge l’attività di Dottore Forestale libero professionista, ma fin dalle scuole superiori si è appassionato di diritto costituzionale in generale e delle riforme istituzionali in particolare. Assai attento i tentativi di riforma istituzionale degli ultimi 25 anni circa (dalla Commissione Bicamerale presieduta da D’Alema, fino alla riforma “Renzi-Boschi”, passando per quella del centro destra del 2005-2006), Biffoli ha fatto proprie le critiche mosse a ciascun tentativo fallito e ai vari desideri che da più parti provenivano per riformare al meglio la Parte Seconda della Costituzione, elaborando una sua precisa e ben articolata proposta che li contenesse tutti o quasi. Questo suo libro la spiega in dettaglio, con il “conforto” critico di un autorevole Accademico.