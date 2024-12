Bici riciclate. L’asta di Natale è anti-sprechi

Per Natale tutti in bici. Ma riciclate. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, ore 11, in via Rozzalupi 57 a Empoli. "A officiare la tradizionale asta di Natale della Ciclofficina empolese – spiegano gli organizzatori – sarà Babbo Pedale in persona, per gli anglofoni Santa Byke. Un’iniziativa imperdibile, per grandi e piccini". Rilanciando di soli 2 euro, ci si potrà aggiudicare bellissime biciclette strappate alla discarica e rimesse (quasi) a nuovo. Sono simpatiche, creative, uniche e rappresentano orgogliosamente il principio ecosostenibile del riuso. "Per noi e per fare un regalo originale ai nostri cari, in barba al consumismo - concludono gli organizzatori - Il ricavato dell’asta è destinato all’acquisto dei materiali di consumo indispensabili per le attività della ciclofficina".