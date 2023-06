Biblioteca, posti limitati Disagi e proteste "Serve la prenotazione Caos per gli studenti"

EMPOLI

Scarsa disponibilità di posti per studiare, assenza di posacenere all’esterno e, soprattutto, la mancanza delle chiavi nei bagni. Disagi che interessano la biblioteca comunale di Empoli e che sono oggetto di proteste da parte degli studenti. A farsi portavoce è il coordinatore di Empoli in Azione, Luca Ferrara, attraverso una nota in cui si elencano le criticità della Fucini. La prima è legata agli spazi. "Come noto ormai da tempo – spiega lo stesso Ferrara – la biblioteca comunale, a causa di mancati adeguamenti passati, non è per buona parte agibile e al momento non risulta in grado di soddisfare le esigenze di buona parte dei frequentatori del comprensorio. La disponibilità dei posti è limitatissima, si parla solo 50-60 postazioni a cui si può accedere solo mediante prenotazione. La situazione già appare allo stato attuale molto caotica, per cui appare prevedibile che l’avvicinarsi delle sessioni di esami da maggio a luglio, possa oltremodo accentuare i disagi, già adesso emersi".

Vale la pena di ricordare che la Fucini, recentemente inaugurata dopo il restauro, è ancora in parte un cantiere aperto. A breve prenderanno il via i lavori per il completamento del restauro del complesso edilizio dell’ex Convento degli Agostiniani e della biblioteca comunale. Tre le azioni in programma: ci sono il recupero della facciata che guarda il cortile della biblioteca (circa 90mila euro), gli interventi di adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell’ex Convento degli Agostiniani (circa 400mila euro) e, una volta completato il recupero della facciata, il recupero del cortile della biblioteca Fucini lato via Leonardo da Vinci (circa 80mila euro). Complessivamente si tratta di interventi da circa 570mila euro che dureranno circa 4 mesi. Un altro problema è però rappresentato dai bagni. "Si evidenzia – dice ancora Ferrara – come questi siano del tutto sforniti di chiavi o di altri sistemi di chiusura, compromettendo del tutto la privacy delle persone". L’altra richiesta riguarda il giardino antistante la biblioteca. "Non sono presenti posacenere esterni e questo spesso è causa di sporcizia o di disagio per i frequentatori. Inoltre – conclude la nota di Azione – chiediamo se le porte d’ingresso alla biblioteca siano a misura di carrozzina (per portatori di handicap) o se per l’ingresso alla biblioteca necessiti che qualcuno intervenga per l’ingresso e l’uscita dalla struttura con l’apertura di entrambe le porte.

t.c.