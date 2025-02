Bella prova per l’Use Rosa. Una trasferta fortunata

CESTISTICA SPEZZINA62

USE ROSA68

CESTISTICA SPEZZINA: Moretti 14, Mossanelli 23, Diakhoumpa 11, Guzzoni 5, Guerrieri, Mbaye 7, Templari 2, Candelori n.e., Varone n.e., Murgese n.e. All.: Corsolini.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 11, Colognesi 8, castellani 14, Antonini, Vente 12, Leghissa n.e., Fiaschi n.e., Ruffini 3, Ianezic 15, Ndiaye 2, Casini 3. All.: Cioni.

Parziali: 19-18; 30-46; 51-56.

Arbitri: Mammola e Di Luzio.

LA SPEZIA – Grande prova dell’Use Rosa, che torna a vincere in trasferta (primo acuto lontano dal Pala Sammontana del 2025) e si mantiene saldamente tra le prime quattro della classe. Dopo un primo quarto estremamente equilibrato (19-18), nel secondo Ianezic, Casini e Tarkovicova trascinano le empolesi al sorpasso e al più sei, che diventa più dieci con i canestri di Vente e Castellani (25-35). Primo serio tentativo di fuga. Ndiaye, Colognesi, Castellani e la solita Ianezic continuano a martellare con la squadra di coach Cioni che va all’intervallo lungo nettamente avanti (30-46). Al ritorno dagli spogliatoi Spezia torna a farsi sotto (50-53), ma una tripla di Tarkovicova fa respirare l’Use che all’ultimo riposo ha ancora 5 punti di vantaggio (51-56 al 30’). Nell’ultimo tempino si avanti punto a punto fino al 60-66 quando Castellani e Colognesi recuperano palla in difesa a pochi secondi dalla fine, dando di fatto il là ai titoli di coda (62-68 alla sirena).