Beat Festival. Il primo ospite sarà Capo Plaza

EMPOLIL’undicesima edizione di Beat Festival inizia a prendere forma. La manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, si prepara ad accogliere uno degli artisti più importanti della scena rap italiana. Sabato 6 settembre 2025, infatti, ad esibirsi al Parco di Serravalle di Empoli sarà Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso. L’artista nasce a Salerno il 20 aprile 1998. Fin da piccolo sviluppa una passione viscerale per la musica, ed a soli 15 anni pubblica il suo primo brano “Sto giù“, ma la vera svolta arriva nel 2017 con l’uscita della serie di freestyle Allenamento, che cattura l’attenzione del pubblico e lo impone come una delle promesse della trap italiana.

Il successo si concretizza l’anno successivo con 20, il suo album d’esordio ufficiale, che conquista il pubblico grazie a hit come “Tesla“ (insieme a Sfera Ebbasta e DrefGold). Da quel momento, Capo Plaza diventa un punto di riferimento della scena, distinguendosi per il suo stile autentico e diretto. Nel 2021 torna con Plaza, un disco che segna la sua crescita artistica e il suo ingresso nel panorama internazionale. L’album, infatti, vede la partecipazione di rapper di fama mondiale, tra i quali c’è anche Gunna, consolidando la sua posizione anche fuori dai confini italiani. Il 2024, infine, vede l’uscita di Ferite, album che debutta direttamente al primo posto nella classifica italiana. Un viaggio, quello di Capo Plaza, che dimostra come determinazione, talento e autenticità possano trasformare un ragazzo di provincia in un artista di fama internazionale.

Con milioni di dischi venduti, stream da record e tour di grande successo, Capo Plaza si conferma come una delle voci più influenti del rap italiano. La prevendita ufficiale dei biglietti su Ticketone Vivaticket e Ticketmaster sarà disponibile a partire da domani, sabato 8 febbraio alle ore 11. Nelle prossime settimane saranno comunicate le date del Festival e tutto il cast dell’edizione 2025 di Beat. Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook (@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.