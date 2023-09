Beat Festival Franz Ferdinand per il gran finale

EMPOLI

Ultimo atto, stasera, al parco di Serravalle per la nona edizione del Beat Festival. Dopo il tutto esaurito di ieri sera con il teeneger dream party, il gran finale odierno è affidato alla band scozzese Franz Ferdinand, che chiude ad Empoli la sua tournée italiana dopo essersi esibita a Lignano Sabbiadoro e Cattolica. Quello del gruppo britannico è un ritorno alla manifestazione empolese, dove nel 2017 Alex Kapranos e soci furono protagonisti di un travolgente live. Quest’anno porteranno sul palco principale del Beat tutte le loro più grandi hit come l’omonimo album Greatest Hits uscito per Domino lo scorso anno, che contiene anche gli inediti Billy Goodbye e Curious. Brani in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorità pop e richiami art rock. Con oltre sei milioni di biglietti venduti per i loro concerti, i Franz Ferdinand sono dunque pronte a far ballare e saltare tutto il pubblico di Serravalle con i successi di un’intera carriera.

Ad aprire il live dei Franz Ferdinand saranno i Bluagata. La rock band toscana, guidata dalle due frontwoman Alessia Masi (voce e piano) e Margherita Bencini (voce), è composta anche da Folco Vinattieri alla chitarra, Lorenzo Mattei al basso e Federico Masi alla batteria. Nata a Prato nel 2017, ha già realizzato oltre 70 concerti, tra festival e club italiani, condividendo il palo con alcune delle migliori band italiane. Dopo il live dei Franz Ferdinand, invece, presso il Dj stage saranno i Bnkr44 ad esibirsi. In questo 2023 il gruppo empolese di Villanuova ha partecipato anche al Festival di Sanremo, per cantare con Sethu la cover di Charlie fa surf dei Baustelle, e dal 26 maggio scorso ha iniziato il proprio tour estivo per presentare l’ultimo album Fuoristrada. I sette componenti della band sono Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Anche stasera le aree dedicate al cibo, alla birra e al mercato saranno aperte a partire dalle ore 18, mentre i cancelli del palco principale si spalancheranno alle 20. L’ingresso è gratuito.