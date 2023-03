Beat Festival Arriva Villabanks Viaggio nel rap

EMPOLI

Inizia a prendere sempre più forma il calendario della nuova edizione del Beat Festival di Empoli. Dopo l’annuncio del concerto della band scozzese Franz Ferdinand del 2 settembre, è infatti diventato ufficiale un altro concerto. Venerdì 25 agosto sul palco allestito nel Parco di Serravalle salirà Villabanks, uno dei nomi più gettonati del rap italiano. Autore e interprete di hit con milioni di stream e sex symbol della sua generazione va quindi ad aggiungersi al cartellone di Beat Festival che si svolgerà dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre 2023. Villabanks arriva sull’onda del successo dell’ultimo singolo "Il Doc 3" che a pochissimo tempo dalla sua pubblicazione sta già arrivando ai sette milioni di stream. Uno dei brani di maggior successo della primavera 2023. Vieri, alias VillaBanks, ha 22 anni e nelle sue produzioni artistiche viene influenzato da vari generi musicali. Dopo i primi singoli e diversi album, a settembre 2022 l’artista pubblica "Sex Festival", molto più di un progetto discografico: un viaggio arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. Ad oggi Villabanks conta più di 2,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e, grazie ai suoi "switch" nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

I biglietti per la serata con Villabanks (a cui presto si aggiungeranno altri ospiti della scena rapindie italiana) sono in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket al costo di 25 euro oltre i diritti di prevendita. Altri importanti artisti italiani e internazionali verranno annunciati a breve per quella che si annuncia un’edizione particolarmente forte e musicalmente varia. Come sempre, Beat Festival non sarà solo musica ma anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane. Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook (@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.