Barontini inizia la corsa elettorale: "Tasse troppo alte, abbattiamole"

"Siamo il Comune con la tassazione più alta, per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa. La contrazione del numero di imprese sul territorio fotografata dalla Camera di Commercio non mi stupisce, purtroppo. E l’alluvione dello scorso 2 novembre ha fatto emergere criticità sulle quali abbiamo invano chiesto interventi, alle amministrazioni succedutesi nel corso degli scorsi lustri". Simone Barontini, da candidato sindaco del centrodestra, è partito subito all’attacco. La sua candidatura è stata ufficializzata ieri alla sede cerretese di Forza Italia, alla presenza degli stessi esponenti di FI, Fratelli d’Italia e Lega che lo sosterranno con la lista “Centrodestra per Barontini sindaco’’. Per l’attuale capogruppo in consiglio comunale si tratta della quinta candidatura consecutiva e alle prossime amministrative si profila quindi il terzo scontro sull’asse Rossetti-Barontini, dopo il ’debutto’ nel 2014: in quel caso, l’attuale sindaco vinse con il 64,55% dei voti, mentre la lista “Cittadini per Cambiare“ del quale Barontini era il candidato si piazzò terza con il 10,80% (alle spalle del Movimento 5 Stelle). Cinque anni fa, sostenuto sempre da Lega, FdI e FI, ottenne 1319 preferenze, pari al 25,2% dei consensi. Una cifra che non gli bastò tuttavia per vincere, alla luce del 65% di Rossetti. "Ma il contesto è cambiato e le lacune di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, a nostro avviso", ha ribadito il diretto interessato. Nei prossimi giorni entrerà nel vivo la campagna d’ascolto, tramite incontri con l’elettorato per poi arrivare al programma definitivo. Che avrà fra i capisaldi la mitigazione del rischio idrogeologico, la riduzione delle aliquote per le imprese e l’uscita di Cerreto dall’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

"Abbiamo un Comune con gravi carenze di organico ed è di fatto impossibilitato ad assumere, iniziando dall’assenza di vigili urbani. Valutare l’uscita dall’Unione è necessario anche per questo – ha aggiunto Barontini – e non voglio poi ripetermi sulla questione delle casse d’espansione, specie su quella per il Vincio ed il Vinciarello che chiediamo dal 2008". La corsa verso le elezioni è insomma entrata nella fase decisiva.