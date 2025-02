Bando per alloggi per gli over 65 a Vinci: oggi il via alle domande

Alloggi per over 65, è aperto il bando per l’assegnazione degli appartamenti all’interno della residenza sociale “Valdisole“ di Vinci. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino a giovedì 20 marzo. Si tratta di alloggi, come ha fatto presente il sindaco empolese Alessio Mantellassi, delegato alle Politiche della Casa per l’Unione dei Comuni, che rappresentano "la possibilità di una seconda vita per le persone meno giovani, per vivere all’interno di un contesto attivo e con un supporto importante contro eventuali difficoltà finanziarie". Domanda aperta a tutti i cittadini dell’Unione, "per permettere di affrontare le difficoltà degli alloggi con una risposta importante e concreta". Potrà avanzare la propria candidatura il singolo cittadino o coppie di età pari o superiore a 65 anni, residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e in possesso di una attestazione Ise/Isee in corso di validità, con valore non superiore a 16.500 euro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente sul modulo predisposto dall’Unione (scaricabile dal sito istituzionale dell’Empolese Valdelsa) e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o a quello dell’Unione dei Comuni (piazza della Vittoria 54 a Empoli). La documentazione può anche essere spedita a mezzo raccomandata postale all’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa o tramite posta certificata Pec all’indirizzo [email protected].

Come commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci, "la residenza sociale di Valdisole ha un valore importante per tutto il territorio. Promuove e sostiene l’autonomia personale degli anziani, mira all’inclusione sociale e al supporto delle relazioni con un monitoraggio costante della sicurezza degli ospiti. Il nuovo bando permette di continuare in questa direzione valorizzando le politiche per la casa e la socializzazione".