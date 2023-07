Banchi e negozi aperti fino a tardi Torna lo shopping sotto le stelle E coi saldi scatta la caccia all’affare

I saldi non sono ancora decollati del tutto e la serata di shopping sotto le stelle è sicuramente una delle occasioni migliori per dare una spinta alle vendite. Ma anche per portarsi a casa un capo d’abbigliamento (e non solo) a prezzo di sconto. Per tutti questi motivi, c’è grande attesa per ’Empolissima by night’, in programma martedì dalle 18 fino a mezzanotte.

Per Empoli si tratta di un grande classico dell’estate. Un appuntamento che offre la possibilità di trascorrere una serata all’aperto in compagnia, all’insegna dello shopping tra banchi e negozi. La manifestazione è organizzata da Confesercenti Firenze e Anva Confesercenti in collaborazione con l’associazione Centro storico. Saranno oltre 50 gli operatori impegnati in area pubblica, con tutte le principali merceologie commerciali, ovvero dall’abbigliamento al food dai prodotti per la casa fino alle calzature e all’intimo. I banchi saranno dislocati in piazza della Vittoria, in via Roma e in via Tinto da Battifolle.

"Empolissima by night è uno degli appuntamenti fissi nel calendario degli eventi empolesi – afferma Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Per chi, come noi, lavora all’aria aperta questa è l’occasione ideale per fornire un servizio aggiuntivo all’affezionata clientela del mercato. Una piacevole pausa dal caldo opprimente di questi giorni da dedicare agli ultimi acquisti prima della pausa estiva". Le iniziative partiranno già dal pomeriggio con l’apertura del mercato, mentre i locali del centro saranno pronti con il servizio aperitivo e cena. E ovviamente, come ogni martedì e giovedì del mese di luglio, non mancherà l’apertura serale dei negozi. Le modifiche al traffico e i divieti iniziano però già dalla tarda mattinata: dalle 12 fino all’1 di mercoledì non si potranno lasciare le biciclette nelle rastrelliere di piazza della Vittoria e di via Salvagnoli.

Dalle 16 invece per tutti i veicoli ci sarà il divieto di tranisto e sosta nella zona a traffico limitato. Stop alle auto anche in altre strade principali del centro come via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini e in via del Giglio, all’incrocio con via Ridolfi sul lato di piazza della Vittoria. Stessi divieti anche in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, nella corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria. Transito vietato con rischio di rimozione forzata anche in via in via Tinto da Battifolle.