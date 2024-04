Bambini e attività estive. Un avviso del Comune

Il Comune di Fucecchio ricorda che è in pubblicazione un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione e gestione di attività estive per bambini e ragazzi. L’amministrazione intende sostenere e garantire nel mese di luglio la realizzazione sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi delle attività estive ricreative per i bambini e le bambine della fascia di età 3-11 anni, che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia e primaria privilegiando l’interesse di soggetti pubblici o privati a organizzare attività estive di carattere educativo e ludico-ricreativo per ottenere un buon livello qualitativo dei servizi a sostegno delle famiglie, garantendo momenti di socializzazione e di apprendimento. Possono partecipare enti del terzo settore, enti religiosi, associazioni, enti di promozione sportiva. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile.