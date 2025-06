Bambini disabili nei centri estivi privati: "Risorse per i servizi di assistenza"

Favorire l’accesso dei minori disabili ai centri estivi privati presenti sul territorio comunale: è questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblicato dal Comune di Vinci a partire da venerdì 30 maggio. La misura, rivolta alle famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni, prevede un contributo economico per garantire un’assistenza personalizzata durante la frequenza dei centri estivi privati, esclusi quelli compresi nel programma “Vinci Estate 2025”. Per finanziare l’iniziativa, l’amministrazione ha stanziato 10mila euro, destinati a coprire le ore di assistenza dedicate ai minori in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92. Le famiglie potranno richiedere fino a 60 ore complessive di supporto (per i bambini in età da scuola dell’infanzia) o 90 ore (per chi frequenta la primaria o la scuola secondaria di primo grado).

"La creazione di questo nuovo fondo rappresenta un passo importante per sostenere le famiglie e favorire l’inclusione dei bambini disabili anche nei centri estivi privati – spiega il sindaco Daniele Vanni –. Abbiamo voluto introdurre questa misura con una variazione di bilancio approvata il 29 maggio". Gli interventi saranno calibrati in base alle esigenze del minore, alla durata del centro estivo scelto e al livello di assistenza necessario, in collaborazione tra l’ufficio comunale e i gestori dei centri. "Era doveroso dare una risposta concreta alla richiesta di attenzione verso le disabilità – aggiunge l’assessore Francesco Marzocchini –. Lo facciamo investendo in personale qualificato per un servizio realmente inclusivo". Le domande vanno presentate entro il 13 giugno, tramite PEC a [email protected] o via email a [email protected], allegando documento del tutore e certificazione di disabilità.