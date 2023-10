Bambini al centro. Attività e letture tra storia e arte

MONTELUPO FIORENTINO

Sono in arrivo tante attività e laboratori per i più piccoli alla biblioteca e al museo di Montelupo, un ricco e variegato programma per conoscersi e stupirsi. Tutte le iniziative sono gratuite, fatta eccezione per i laboratori che prevederanno un rimborso spese per i materiali utilizzati. Il primo appuntamento è questa mattina (due i turni previsti, alle 10 e alle 11) con una visita interattiva, sensoriale e immersiva al Museo Archeologico, attraverso giochi e attività a tema per scoprire la storia del territorio. Evento gratuito su prenotazione chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 339 4666461. Nel pomeriggio a partire dalle 17 con ritrovo al Museo della ceramica si terrà invece una passeggiata fino al Pozzo dei Lavatoi. (prenotazioni allo 0571 1590300). Domani alle 16 ecco “Tutti al Museo, un museo da toccare“. Particolarità della visita? Durante alcune tappe i partecipanti saranno bendati e saranno invitati a scoprire il museo attraverso il tatto e gli altri sensi. (prenotazioni allo 0571 1590300).

Martedì prossimo partono poi i classici appuntamenti in biblioteca con “Favolosi Martedì del Mmab“, suddivisi in due diverse proposte in base alla fascia di età: “Pagine d’Artista“ e “Wild Wild Mmab – Vol. 3“. Il primo ciclo di attività è rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, e si terrà nella fascia oraria dalle 17 alle 18.30. Ogni settimana una tappa diversa, per compiere un viaggio nella storia dell’arte, in compagnia di libri e albi illustrati. A questo si aggiungeranno storie da ascoltare e opere da creare con le proprie mani, affinché tutti i sensi vengano stimolati. “Wild Wild Mmab – Vol. 3“ sarà invece dedicato all’ambiente e alla biodiversità, a cura della guida ambientale ed educatore Matteo Tamburini. Ragazzi dagli 8 anni scopriranno segreti e misteri, mettendo in moto l’ingegno e impegnandosi in lavoretti pratici. In questo caso l’orario sarà 16.45-18.45. In momenti diversi, perlopiù nel weekend, i bambini saranno poi accolti dal Museo della Ceramica e da quello Archeologico, potendo vivere l’esperienza museale insieme alle proprie famiglie, in maniera del tutto innovativa.