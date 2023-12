Azione replica: "Colloqui in corso con più parti"

"Azione non ha intenzione di dettare alcuna condizione alla coalizione di centrodestra. Ad oggi sono in corso colloqui e confronti con le varie forze politiche cittadine, di centrosinistra e di centrodestra, con le quali stiamo capendo punti di incontro e distanze". Lo ha ribadito Luca Ferrara (nella foto), segretario di Empoli in Azione, che ha ricordato come sul piatto non ci sia ancora nessuna decisione definitiva in termini di alleanze in vista delle prossime comunali. Azione sta confrontandosi con compagini di entrambi gli schieramenti, senza al momento alcuna preferenza in particolare: alla fine potrebbe appoggiare il centrosinistra, sostenere il centrodestra o in alternativa correre in autonomia. A patto che ci sia un progetto politico condiviso.

"Noi non sosterremo nessuno per il nome che porta – ha fatto presente Ferrara – sosterremo un progetto, un’idea, un programma, costruiti e condivisi con chi alla fine di questo percorso di confronto avrà le nostre stesse visioni per Empoli ed il suo migliore futuro". La decisione dovrebbe ad ogni modo essere presa entro la fine del mese prossimo, sulla base dell’esito dei vari confronti. "Per Azione è fondamentale dialogare con chi rappresenta i valori del pragmatismo, del liberalismo e del riformismo, con chi fa della moderazione e della competenza in politica la propria guida – ha chiosato – Azione rimarrà legata a questi valori, dando rappresentanza piena a tutti quei cittadini che vorranno con il proprio voto portare avanti quel progetto di costruzione di una forza alternativa ai populismi esistenti".