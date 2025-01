Autovelox in attesa del decreto

I nuovi autovelox installati nella frazione di Anselmo restano attivi, ma continuano a non poter sanzionare i contravventori. Gli apparecchi sono stati posti in ambedue i sensi di marcia al km 1+100 e al km 1+750 per essere segnalati con due cartelli fra Ginestra Fiorentina e Baccaiano. Il limite di velocità è stato confermato a 50 km/h nel centro abitato. Il motivo della loro inattività è da ricercare nella sentenza della Cassazione di qualche mese fa riguardante il caso di un autovelox installato a Signa, che ha indotto la Metrocittà e il Comune ad attendere nuovi sviluppi. "Potrebbero esserci novità – ha detto il sindaco Alessio Mugnaini – ci risulta che il governo stia lavorando a un decreto che disciplina l’omologazione degli apparecchi. Restiamo in attesa e sarà nostra premura informare la cittadinanza prima dell’entrata in funzione dei rilevatori".