Autolinee Toscane. Tante assunzioni

Addetti al nucleo qualità e alla programmazione reti, autisti, sviluppatori software. Sono alcune delle figure ricercate da Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella regione. I contratti offerti sono a tempo determinato e indeterminato, per alcuni profili è richiesta la disponibilità a trasferte. Per candidarsi nel ruolo di autista sono richiesti almeno 21 anni di età, licenza scuola media inferiore, ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta, patente di categoria D o De e carta di qualificazione del conducente (Cqc) per trasporto di persone in corso di validità. Tra le sedi di lavoro: Firenze (linee urbane ed extraurbane), Larderello, Siena e Prato. A Pistoia Autolinee assume a tempo indeterminato uno sviluppatore software che abbia buona conoscenza di Pyhton e Sql e della lingua inglese o francese a livello B2; a Prato seleziona un addetto alla programmazione rete orari e turni. Per quest’ultima figura, che sarà assunta a tempo determinato per 12 mesi, è richiesta laurea in ingegneria o diploma di perito informatco programmatore o di geometra. L’azienda ricerca inoltre una figura junior da inserire nella direzione risorse umane, all’interno della struttura salute e sicurezza sul lavoro, che sia in possesso di laurea triennale o diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico scientifico e conoscenza avanzata di Excel. E’ richiesta, infine, un’esperienza inferiore ai due mesi ai candidati per il ruolo di addetto al nucleo qualità. Tra i requisiti, laurea in ingegneria, informatica o statistica e conoscenza del sistema delle certificazioni di qualità. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: careers.at-bus.it.