Auto e trattori Porsche. Una sfilata di successo

FUCECCHIO

Un grande successo. Emozioni e e attrazioni nella giornata dedicata ai gioielli della celebre casa automobilistica tedesca, la Porsche. È quella che la Fondazione D’Appiano ha ospitato la settimana scorsa presso il Museo Trattori Porsche a Ponte a Cappiano organizzata da Auto In Porsche Toscana, durante la quale è stato realizzato anche un "Concorso di Eleganza" dedicato ad auto e trattori della casa di Stoccarda. Ai 30 trattori della Fondazione D’Appiano si sono infatti unite 30 auto Porsche ultra moderne arrivate da tutta Italia ed esposte poi anche a Fucecchio. "Un evento - ha dichiarato il sindaco Alessio Spinelli durante la premiazione in piazza Dina Boncristiani - che conferma l’importante ruolo della Fondazione D’Appiano quale risorsa per la valorizzazione del territorio grazie alle sue collezioni e agli eventi che promuove, richiamando ogni anno a Fucecchio centinaia di appassionati provenienti da ogni parte d’Italia".