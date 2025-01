Auto abbandonate, sequestri e maxi-multe

Prosegue la lotta al degrado sul territorio comunale empolese, con l’impegno delle istituzioni e azioni interforze. Ieri l’attenzione si è concentrata sugli ’abbandoni’. Sono sette in totale i veicoli abbandonati rimossi nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - comando di Empoli. L’intervento tanto atteso ha riguardato sei mezzi posteggiati da mesi in area pubblica in via del Castelluccio, uno invece abbandonato in piazza Guido Guerra. Le sei auto dell’area del Castelluccio risultano da tempo vandalizzate, mancanti di ruote e di targhe.

"Per cinque di queste il Comune aveva emesso un’ordinanza che intimava ai proprietari la rimozione entro dieci giorni, pena la rimozione – fanno sapere dallo stesso ente –. Per il sesto invece si è proceduto alla confisca perché il veicolo non aveva la copertura assicurativa. Il mezzo posteggiato in piazza Guido Guerra invece era provvisto di targa polacca: la rimozione ha richiesto più tempo perché la polizia municipale ha dovuto avvisare le autorità polacche per emettere il provvedimento. Ai proprietari era stata notificata una prima sanzione da 1.600 euro per l’abbandono di rifiuti, a seguito della rimozione i titolari verranno denunciati penalmente per il reato ascritto all’articolo 255 del Testo Unico Ambientale".

Per il veicolo confiscato perché senza copertura assicurativa, la polizia municipale sta proseguendo con le indagini. "Il proprietario verrà denunciato penalmente per appropriazione indebita e danneggiamento di veicolo sotto sequestro – informa il Comune – oltre a essere sanzionato per 2.500 per aver abraso il telaio nel tentativo di non farsi identificare".

Tentativo non andato a buon fine in quanto la polizia municipale è riuscita lo stesso a individuare il numero di telaio e di conseguenza il proprietario del mezzo.