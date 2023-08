Auto abbandonata senza targa a Montelupo Fiorentino: Rimozione Scatta in Via del Lavoro

Giorni ‘caldi’ e non solo per il clima a Montelupo Fiorentino, alle prese con svariati problemi legati ai veicoli in sosta. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana - diverse auto prese di mira da vandali nel vasto parcheggio della stazione - si è riaffacciato lo spettro di auto abbandonate sul territorio, da vedere se esito di furto o se utilizzate per fare dei colpi in zone residenziali, oppure ancora semplicemente lasciate in campagna o periferia per disfarsene (e mettendo a carico dell’ente pubblico i costi per gli accertamenti e lo smaltimento regolare). L’ultimo episodio è accaduto in via del Lavoro, dove gli agenti della polizia municipale hanno trovato una utilitaria abbandonata senza targa e senza numero di telaio. In sostanza: senza "identità". Al momento è stato impossibile risalire al proprietario, pertanto l’auto è stata affidata a un’officina di demolizione che entro due mesi provvederà a eliminarla se nessuno si farà vivo. In tempi recenti, Montelupo era stata anche interessata dal ‘fenomeno’ di alcune auto rinvenute senza copertura assicurativa. Intanto, gli episodi di vandalismo dei giorni scorsi, ai danni appunto di auto in sosta, con finestrini e parabrezza spaccati, sono stati segnalati proprio nelle settimane in cui si sta discutendo, a livello istituzionale, circa l’ampliamento del parcheggio (che è estremamente utile) e il varo della bici-stazione presso lo scalo ferroviario.