"Aumenta il budget per i viaggi"

Non solo gite fuori porta. Il doppio ponte a cavallo tra fine aprile e primo maggio ha portato gli empolesi a volare anche oltre il confine nazionale. Una settimana in Mar Rosso, dieci giorni negli Stati Uniti e 5 a Marrakesh: ecco le mete più ambìte per chi non ha rinunciato alla vacanza primaverile. "Sharm el Sheikh e Marsa Alam si confermano le destinazioni più prenotate in questo periodo - commenta Andrea Simoncini, titolare di Eclisse Viaggi - Ad oggi su queste mete il rapporto qualità prezzo è il più conveniente per le famiglie, anche se il budget è aumentato". Se prima del Covid per trascorrere una settimana in Egitto bastavano circa 700 euro a testa, ora ce ne vogliono dai 900 ai mille. Ma il caro vita non spaventa ’lo zoccolo duro’ della clientela. "Per queste festività abbiamo avuto un ottimo riscontro anche su Miami e New York, due città che erano un must in pre pandemia. Il settore ha ripreso al 95% rispetto ai numeri del 2019 - conferma il titolare dell’agenzia empolese - I segnali in vista dell’estate sono ottimi. Già da mesi abbiamo chiuso prenotazioni per agosto". In testa, restando in Europa, ci sono le isole Baleari e la Grecia. "Ma sono tornati anche i safari in Tanzania, le Seychelles, il Sud Africa".

Y.C.