Attività estive e opportunità bonus . Comune e associazioni insieme per tendere la mano alle famiglie

Con la fine delle scuole, scatta la corsa all’iscrizione dei ragazzi ai centri estivi (o ai “campus” estivi, come si ama definirli oggi). Si tratta di settimane il cui costo tuttavia pesa sulle tasche dei genitori. Quindi ci sono già gli occhi puntati sull’offerta che potrà arrivare per molte famiglie. Ed è in arrivo una grande novità per l’estate fucecchiese e, in particolare, per quel che riguarda le attività estive ricreative dedicate alla fascia di età 3-11 anni che da questa stagione saranno comprese nel contenitore denominato Fucecchio insieme per l’estate.

Nella seconda metà di aprile, infatti, il Comune di Fucecchio pubblicherà un bando per la ricerca dei soggetti interessati all’organizzazione e alla gestione di tali attività – spiega in una nota l’amministrazione comunale – i quali potranno contare su svariati benefit che poi, a caduta, andranno a riflettersi positivamente anche sulle famiglie. Nello specifico, il Comune di Fucecchio sosterrà enti associativi o altri soggetti attivi sul territorio che si renderanno disponibili attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, di sedi (plessi scolastici) per lo svolgimento delle attività e del servizio di trasporto per le uscite, nella disponibilità di personale e mezzi. Inoltre, in caso di iscrizione di bambini e ragazzi diversamente abili, il Comune metterà a disposizione personale qualificato per supportare il soggetto e favorire la massima integrazione e partecipazione all’attività.

Una volta concluso il bando, sarà pubblicato l’elenco dei centri estivi a cui le famiglie potranno iscrivere i propri figli e, in base alla situazione economica determinata attraverso l’Isee, potranno accedere al “bonus estate”, misura volta al sostegno economico delle famiglie per l’accesso alle attività estive. Il contributo viene erogato per la copertura parziale o totale della spesa sostenuta. La spesa sostenuta per il centro estivo deve comprendere spese per le attività ludico-ricreative-sportive previste, le spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite, e quant’altro previsto nel programma del centro estivo, oltre all’assicurazione obbligatoria. Se si percepisce già un rimborso della spesa sostenuta (ad esempio tramite welfare aziendale) si deve richiedere solo quanto effettivamente è rimasto a proprio carico.

