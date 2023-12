Assistenza domiciliare. Si cercano due figure

Si ricerca personale con qualifica Oss, Osa, Adb per servizio di assistenza domiciliare. I comuni interessati dal servizio sono: Empoli, Fucecchio, Certaldo, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino, Vinci, Montaione, Capraia e Limite e Cerreto Guidi. Le figure richieste sono due: si occuperanno di supporto agli anziani presso il loro domicilio. Richiesta esperienza e disponibilità per sostituzioni con un monte orario settimanale che potrà variare in base alle esigenze del servizio. Gli spostamenti vengono effettuati con mezzo proprio nei territori indicati ed è previsto un rimborso chilometrico. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga, part time di 20 ore a settimana. Richiesta disponibilità dal lunedì alla domenica nella fascia 7-20, previsto almeno un giorno di riposo a settimana. Candidature sul portale di Toscana Lavoro entro il primo gennaio.