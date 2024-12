Assalto con spaccata al negozio di parrucchieri: "Rubati pc, creme e prodotti"

Hanno dato l’assalto al negozio di parrucchieri Stortini Studio di via Raffaello Sanzio a Empoli, poco distante dal polo scolastico, nella notte tra domenica e lunedì. L’amara scoperta l’ha fatta all’alba di ieri il titolare dell’attività, molto conosciuta in città. E’ l’ennesima spaccata messa a segno da malviventi in cerca di soldi. Ma stavolta trovando giusto due spiccioli nel fondo cassa si sono rifatti con prodotti per la cura del capello. Magro il bottino - poteva andare peggio, come raccontano dal negozio di parrucchiere specializzato in tricologia e chimica applicata - ma già che c’erano, i ladri si sono portati via anche un paio di creme per capelli e un phon.

"Insieme a un computer e ad alcune buste - dice Daniele Stortini, che ha aperto il suo salone 22 anni fa - contenenti scontrini dei pos. Forse pensavano di trovarci dei soldi". Il negozio è stato messo a soqquadro, chi ha fatto irruzione ha passato al setaccio ogni angolo del locale. "Me ne sono accorto al mattino presto, prima dell’orario di apertura - prosegue il titolare - Ho trovato la porta forzata, danneggiata, e il negozio completamente sotto sopra. Abbiamo deciso di aprire comunque senza perdere un giorno di lavoro". Fermarsi prima del Capodanno, per un’attività del genere, sarebbe stato penalizzante. Il servizio alla clientela, dunque, non è stato interrotto nonostante la visita indesiderata nella notte. Gli infissi sono stati prontamente sistemati e nel pomeriggio è stata formalizzata la denuncia contro ignoti.

"Nonostante qui di furti se ne senta parlare spesso, ci era capitato un episodio simile solo 15 anni fa. Ma, ripensandoci, un paio di settimane fa le dipendenti in chiusura si erano accorte di qualcosa che non andava alla porta d’ingresso. Probabilmente i balordi avevano già fatto un tentativo per tornare poi a completare l’opera con gli attrezzi giusti". Un’escalation di furti che non risparmia neppure le abitazioni. Sempre domenica ma intorno alle 18, come ha raccontato via social una famiglia residente nei pressi di via fratelli Rosselli a Sovigliana, il marito si è trovato i ladri in cucina. "Ci sono entrati in due, uno tutto vestito di nero e uno con un cappello da baseball bianco. Non hanno fatto in tempo a rubare niente. Erano alti e atletici, in veste sportiva. Uno dei due è rimasto per strada a fare il palo". Non hanno rubato nulla: il proprietario trovandoseli in cucina, li ha messi in fuga. "Sono scappati buttandosi giù dalla terrazza e correndo via a piedi".

Y.C.