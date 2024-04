Assalto al supermercato. Ladro solitario in azione. In fuga con i soldi della cassa

Un uomo solo. Di mezza età. È entrato all’incirca alle 17.30. C’erano clienti in negozio. L’azione è stata rapida. Non si è guardato troppo intorno, non ha neanche gettato lo sguardo sulla merce in vendita. Ha solo aspettato – da quanto abbiamo appreso – quell’attimo in cui la cassiera averebbe gettato lo sguardo altrove, per entrare in azione. Un gesto fulmineo. Ha arraffato i contanti che erano presenti e ha cercato immediatamente la fuga. È successo, nel pomeriggio di martedì, all’In’s Mercato di viale Cristoforo Colombo. "Il soggetto – ci spiega un addetto del market – è entrato, è stato pochissimo all’interno della nostra struttura. Non era armato, non ha utilizzato alcun tipo di minaccia né verso la cassiera, né tanto meno nei confronti dei clienti che si trovavano nel negozio".

"Ha solo atteso quanto basta per individuare il momento adatto per mettere le mani sui soldi – aggiunge l’addetto –. Un momento che ha individuato appena la cassiera non poteva vedere il suo gesto. Non ha toccato la merce, era interessato solo ai soldi. Ma ripeto, nessuna minaccia e nessun utilizzo di oggetti atti ad offendere". Poi la fuga, che è riuscito a guadagnarsi nonostante il tentativo del personale. "Abbiamo provato a trattenerlo – aggiunge ancor al’addetto –. Abbiamo immediatamente visto quello che stava accadendo, quindi siamo intervenuti. Ma non è stato possibile fare alcunché, l’uomo è riuscito a fuggire". Si è trattato quindi di un’azione rapidissima, delle quale anche i presenti nel negozio hanno fatto fatica ad accorgersi. Importante, inoltre, che nessuno abbiamo avuto paura e che non ci siano stati momenti do pericolo per nessuno. Una volta che il ladro è riuscito a dileguarsi, i responsabili di In’s Mercato hanno dato subito l’allarme alle forza dell’ordine. Sul posto di sono subito precipitati i carabinieri della compagnia di Empoli che hanno subito avviato le indagini del caso per risalire all’identità del malvivente.

Gli elementi acquisiti sul posto dia testimoni che possono aver dato una descrizione del soggetto, ma anche la visione delle immagini registrate dalle telecamere, potranno essere un elemento di partenza fondamentale per arrivare all’identità del malvivente che è scappato con una significativa somma di denaro.

C. B.