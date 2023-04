Aspiranti artisti, c’è il ’microfono aperto’

Un palco a disposizione di artisti di qualunque esperienza e senza limiti d’età per sperimentare i loro contenuti davanti ad un vero pubblico. Questo quanto offre l’iniziativa "Open Mic", che significa letteralmente "microfono aperto", in programma all’Alchemist Pub di Empoli il 16 e 30 aprile prossimi. Per quanto riguarda musicisti e cantanti, per questioni pratiche, potranno esibirsi solo artisti singoli, duo o band di massimo tre elementi e senza batteria. Sarà data la possibilità di eseguire due pezzi a testa se ci sarà un buon numero di partecipanti, altrimenti anche di più. Ognuno può scegliere cosa proporre, brani originali cantati, strumentali, o anche cover rivisitate, insomma piena libertà di espressione musicale. Per quanto riguarda attori e poeti invece il tempo a disposizione sarà dai cinque ai dieci minuti. Chi partecipa ad una data può farlo anche nei successivi appuntamenti senza limite di apparizioni. A disposizione ci saranno un impianto con microfoni, leggio, chitarra acustica e piano elettrico. Per partecipare è possibile scrivere sulla pagina Facebook dell’evento, oppure contattare Valentina Bagni ed Enrico Geri o ancora presentarsi direttamente la sera stessa entro le 21, in modo da organizzare al meglio la scaletta di esibizione.