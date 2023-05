Asfalto da mettere in sicurezza Avviato il piano di interventi Cantieri per oltre due settimane

Erano stati programmati probabilmente immaginando condizioni meteo meno penalizzanti per questo periodo dell’anno, ma hanno comunque preso il via i cantieri per ripristinare i manti stradali e l’assetto di alcuni reticoli viari del territorio di Vinci. L’amministrazione comunale ha infatti dato avvio ad una serie di lavori per mettere in sicurezza le strade. I cantieri, si fa sapere dal Comune, sono già partiti e si concluderanno entro due settimane. I lavori in questione hanno come obiettivo, appunto, ripristinare condizioni ottimali di percorrenza delle strade dove sono in corso e poi verranno completati gli interventi.

Entrando un poco più nel dettaglio, l’amministrazione comunale vinciana ricorda che è prevista la bitumatura di alcuni tratti stradali che sono all’esterno dei centri abitati, come nel caso di via San Pantaleo, via San Donato, via Sant’Amato e via Profonda. Sempre dal Comune fanno sapere che è, inoltre, in programma anche la profilatura del tracciato stradale in via la Magrina e sono in scaletta interventi per la sistemazione dell’assetto stradale in via del Palazzo, dove, tempo fa, si era verificato un cedimento, appunto, della sede stradale. Il Comune provvederà poi alla sistemazione della strada adiacente alla caditoia sul lungarno Battisti-Empolese. Un cantiere di lavori è in programma anche alla rotatoria che si trova davanti al bar Leonardo a Sovigliana e un altro all’attraversamento tra rio dei Morticini e via D’Azeglio, all’attraversamento stradale in via di Piccaratico.

Ultimo, ma non per ultimo, sarà sistemato inoltre anche l’ultimo tratto della fognatura lungo via Comunale. Sono previste infine piccole opere di manutenzione ordinaria e l’asfaltatura di alcuni tratti di marciapiede sul territorio comunale.

"La sicurezza stradale è un impegno da cui la giunta comunale non derogherà mai – hanno dichiarato congiuntamente il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Vignozzi – per questo abbiamo deciso di investire 210mila euro per la realizzazione di questi lavori". Per quanto riguarda i disagi che la presenza dei cantieri inevitabilmente avrà sul traffico dei veicoli, sempre Torchia e Vignozzi dichiarano che: "Sarà molto limitato, in 15 giorni finiremo tutto".