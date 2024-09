Asfaltatura di via San Vincenzo. L’opposizione protesta per i ritardi. Il Comune risponde: "Tempi tecnici"

Via San Vincenzo: lavori in corso per azzerare le fonti di pericolo. Che sono date da grosse buche, smottamenti, avvallamenti. Da anni si parla della situazione di questa strada, che collega su percorso collinare Montagnana (Strada provinciale 4 Volterrana) al fondovalle della Pesa, all’altezza di San Vincenzo a Torri con la variante strada provinciale 12, quindi in sostanza in pochi minuti si raggiunge lo svincolo di Ginestra Fiorentina della superstrada Fi-Pi-Li.

A che punto siamo? L’ha chiesto il gruppo "Per Montespertoli di Tutti" (a firma Luciana Morelli, Andrea Migliorini, Camilla Martelli, Lisa Lepri) tramite un’interpellanza. Ha risposto, facendo quindi il punto sullo stato delle cose, il vicesindaco Marco Pierini: "Un primo intervento di rifacimento del manto stradale di via San Vincenzo è già stato fatto a seguito della conclusione del primo lotto dei lavori di estensione della rete gas metano da parte di ‘Centria’. E’il primo tratto soltanto, perché il lavoro di estensione della rete gas era diviso in due lotti funzionali, e non per supposte mancanze da parte dell’azienda o del Comune".

Il secondo lotto funzionale è terminato da poco e ‘Centria’ – rileva Pierini - "come qualsiasi altra azienda che esegue o appalta lavori stradali ha correttamente atteso che la tubazione e lo scavo si assestassero, prima di eseguire interventi di ripristino su tutta la sede stradale, in modo da evitare che una asfaltatura precoce fosse compromessa dall’assestamento della tubazione". Al di là di questo, l’ufficio manutenzioni del Comune è intervenuto anche con proprio personale per ripristinare due sotto-attraversamenti per la regimazione delle acque piovane. Chiaramente, c’è da andare avanti. La strada - come osservato dal gruppo consiliare - in diversi tratti è ancora in condizioni difficili, tali da recare pericolo per chi vi transita. Si continuerà a lavorare: alcuni giorni fa ‘Centria’ ha richiesto apposita ordinanza di modifica alla circolazione di via San Vincenzo per eseguire gli interventi necessari, appena avviati. Per quanto stretta e tortuosa, la strada è talora presa per accorciare il tragitto tra Montagnana e la Fi-Pi-Li evitando il nodo di Cerbaia o di passare da Baccaiano.

Andrea Ciappi