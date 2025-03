Artigiano di 44 anni cade dalla scala. Scatta l’intervento dell’elisoccorso

Un malore improvviso, che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo cadere al suolo dalla scala sulla quale stava a quanto pare lavorando. Questo, stando perlomeno ad una prima ricostruzione dei fatti, è l’ipotesi per quanto successo ieri mattina ad un uomo di 44 anni, il quale a seguito dell’accaduto è stato trasportato in elicottero a Careggi per accertamenti medici. L’episodio in questione risale alla mattinata: il quarantaquattrenne artigiano si trovava nei pressi di un edificio situato via delle Colline (in località Castelfalfi) quando è caduto a terra per motivi ancora da accertare. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari della Misericordia di Castelfiorentino, i quali hanno provveduto a prestare all’uomo le prime cure del caso.

L’artigiano non risulta essere se non altro in pericolo di vita. Resta da valutare nel dettaglio l’entità del trauma, in primis, ed è per questo che dopo esser stato stabilizzato è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Careggi, a Firenze, tramite l’elisoccorso Pegaso. Saranno ad ogni modo le prossime ore a dover fare definitivamente chiarezza su quello che sembrerebbe prefigurarsi alla stregua di un incidente sul lavoro, forse dovuto come detto ad un mancamento (che resta ad oggi l’ipotesi principale presa in considerazione). Non si è infine trattato dell’unico intervento della giornata da parte dei sanitari su luoghi di lavoro: a poche ore di distanza, ad Empoli, si è reso necessario il soccorso di un uomo di 38 anni in via Piovola per un malore che lo ha colto mentre stava lavorando.