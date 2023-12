Arte e cultura. Un tour del borgo tra varie unicità

CERRETO GUIDI

Trekking, Presepi all’uncinetto e Villa Medicea. Vi state chiedendo cosa hanno in comune? Semplice, sono tutte esperienze da vivere con “Christmas Edition”, l’appuntamento pensato dalla Joey Trek - Esperienze Geniali, guida e tecnico del turismo, in collaborazione con la Pro Loco di Cerreto Guidi per il giorno dell’epifania, dalle 14 alle 19.30. Una giornata dedicata al paesaggio, all’arte e alla cultura. Tappa obbligatoria la Via dei Presepi nel centro storico del borgo mediceo per ammirare soprattutto il presepe all’uncinetto e la riproduzione del borgo di Cerreto Guidi: orti, campagna, botteghe artigiane, arredi, curati nei minimi dettagli. A spiccare è naturalmente la Villa Medicea in miniatura, compresa la scalinata del Buontalenti, cucita insieme con 7mila mattoncini di 4 centimetri. Un’idea nata nel 2013 quando Gessica, alla quale a soli 40 anni fu diagnosticato il parkinson, per reagire alla malattia iniziò a dedicarsi all’uncinetto, così da mantenere manualità e occupare i pensieri. Sostenuta da amici e parenti, creò un presepe tutto all’uncinetto che ha innamorato chiunque lo abbia visto. Si circondò di un gruppo di lavoro che è divenuta poi l’associazione Le Dame dell’Uncinetto, composta adesso da circa 50 volontarie del territorio ma anche provenienti da altre parti d’Italia.

Poi non potrà mancare una visita alla Villa Medicea, edificata alla metà del 1500 sui resti della Rocca dei Conti Guidi, fu per anni “residenza di caccia” dei Medici. Caratterizzata dalla splendida scalinata del Buontalenti, conserva al suo interno dipinti, mobili d’epoca, curiosità e.. il “mistero” della figlia di Cosimo I, Isabella. A chiudere l’esperienza il trekking, ossia una camminata dal centro storico di Cerreto Guidi verso le colline circostanti tra vigneti e uliveti: un percorso di dieci chilometri con un dislivello di circa 190 metri. Il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Emanuele II, di fronte alla scalinata della Villa Medicea, alle 13.45. La prenotazione è obbligatoria, contattando Joey Trek al numero di telefono 347 4736603, oppure con un messaggio Telegram, WhatsApp o Messenger.