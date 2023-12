Arrivano le gag di due panettieri clown

MARCIALLA

Prosegue al Teatro Regina Margherita la stagione 2023-’24, che fino a maggio metterà in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Oggi alle 17 il sipario si apre sulla compagnia Collettivo Clown, che porta in scena “Clown Spaventati Panettieri” di e con il Duo Meroni- Zamboni (nella foto). Clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica e il grande numero finale della pizza in faccia. Uno spettacolo inserito nella sezione ragazzi, ma che è per tutte le età. Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei due panettieri. Lo spettacolo, prima produzione indipendente del Duo Meroni-Zamboni, ha debuttato nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è stato finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival e vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica, ha toccato quasi tutte le 20 regioni italiane (mancano solo le isole) tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera.