Arriva l’arte contemporanea a Capraia

CAPRAIA E LIMITELe opere di quattro importanti protagonisti dell’arte contemporanea saranno in esposizione per due settimane alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina, dove sabato prossimo alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “Universi paralleli“. Quattro artisti accomunati dalla pittura figurativa, il colore e l’armonia. Renato Fuccini si distingue per la bellezza e la luce delle sue opere. Giampaolo Beltrame dipinge narrazioni del passato proiettate nel futuro. Ugo Levita, attraverso la sua simbologia, ci conduce in un mondo fantastico, onirico. Matteo Gori, grazie a l’iperrealismo dei suoi ritratti femminili, esterna l’anima del soggetto. "Ognuno nel proprio universo artistico, ma uniti dalla consapevolezza di catturare l’animo del fruitore con le proprie opere – commenta la presidente dell’associazione, Lorella Consorti –. Arte e bellezza sono elementi essenziali per il nostro mondo malato, questa mostra è l’occasione giusta per poterli percepire". A presentare l’esposizione sarà il Critico d’Arte Claudio Roghi. Inoltre, domani sera alle 21 è in programma l’evento collaterale “Parliamo d’arte: Kandisky, Klee, Mirò, Mondrian“, con il pittore Carmine Fontanarosa. La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino all’1 marzo con il seguente orario di apertura: dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19.