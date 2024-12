Arriva la magia del Natale . L’Albero dei desideri è in piazza. La Via dei Presepi si illumina

La magia del Natale invade la città. Da domani il centro commerciale naturale e le vie del centro storico alto saranno animate dalle iniziative promosse dal CCN Tre Piazze, dal Comune e dalle associazioni del territorio, per rendere più suggestiva l’atmosfera natalizia, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Occhi puntati, anzitutto, sull’”Albero dei Desideri” di piazza Gramsci, dove i bambini potranno appendere un cartoncino per dar voce ai loro pensieri, ai loro sentimenti, ai loro sogni.

Nello spazio ex Arena (via XX Settembre) aprirà i battenti la “Casina del Natale”, dove bambini e ragazzi potranno partecipare ad attività di intrattenimento organizzate da Cetra e Trivia e nsieme ai genitori farsi una foto sull’apposito set allestito per l’occasione dal gruppo fotografico “Giglio Rosso”. I gourmet apprezzeranno il mercatino gastronomico e artigianale targato Castello (piazza Gramsci e area “leccio”) mentre le musiche natalizie itineranti, a cura della scuola comunale di musica, allieteranno i pomeriggi di festa. Dalle 15 alle 18.30 ci sarà “Be.Go. in gioco”, evento speciale aperto a tutti dedicato ai giochi da tavolo a tema arte e storia, per divertirsi e mettersi alla prova come creativi pittori (Canvas), sapienti monaci medievali (Codex naturalis) o fini ceramisti (Azul!). I ragazzi di Sistemi Ludici vi aiuteranno a scegliere il gioco più adatto a voi. Previsti anche giochi di ruolo per ragazzi (ingresso gratuito). In contemporanea (dalle 15) si accenderanno le luci della “Via dei Presepi”, un itinerario artistico che da quindici anni si distingue per l’originalità dei materiali impiegati e per le tematiche affrontate.

Una ventina i presepi artistici e artigianali realizzati dalla comunità castellana nell’ambito di “Terra dei Presepi”, di cui Castelfiorentino è fondatore e socio, occupando la prima posizione dell’itinerario regionale . "Ci attende un “Natale di Comunità” – osserva l’Assessore a cultura ed eventi, Franco Spina (nella foto)- una festa corale e diffusa , ricca di “momenti diversi”, che nasce dal contributo delle innumerevoli attività e realtà associative di Castelfiorentino".