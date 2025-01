Approvato . Piano anti-barriere architettoniche

Nei giorni scorsi, il Comune di Castelfiorentino ha approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Un documento che individua, in buona sostanza, le esigenze concrete per garantire un’adeguata accessibilità anche alle persone con mobilità ridotta o affette da disabilità sensoriali o di tipo cognitivo, affinché possano usufruire delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni e delle infrastrutture per la mobilità.

"Siamo soddisfatti dell’approvazione di questo atto, che è la premessa fondamentale per le prossime azioni di abbattimento delle barriere architettoniche, partecipazione agli avvisi pubblici di finanziamento e avvio di un percorso di sensibilizzazione che agisca in due direzioni – ha commentato a tal proposito il sindaco Francesca Giannì (nella foto) - fare riflettere istituzioni e cittadini sull’importanza del rispetto degli interventi in accessibilità ed aprire una discussione ben più ampia sulla città per tutti, affrontando ogni disabilità, neurodivergenza o caratteristica".

Il Peba, fa sapere la giunta, è stato suddiviso in modo tale da mettere in risalto le necessità dei singoli quartieri del capoluogo e delle frazioni. E nelle intenzioni dei promotori dovrà rappresentare anche uno strumento per accedere a eventuali fonti di finanziamento che potrebbero presentarsi in un prossimo futuro, e potrà essere aggiornato periodicamente.

"Stiamo lavorando a trecentosessanta gradi anche per accedere a risorse extra rispetto a quelle del nostro bilancio – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali e Accessibilità Federica Parisi - e anche questo Piano rappresenta un ottimo presupposto per partecipare a Bandi pubblici e finanziare gli interventi di cui abbiamo bisogno".