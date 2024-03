Approvato il ’bilancio di genere’

Uno strumento di monitoraggio realizzato grazie alla collaborazione della Città Metropolitana e dell’Università di Firenze, nell’ottica di una maggiore trasparenza riguardo all’impiego dei fondi del Comune a beneficio delle cittadine e dei cittadini residenti. E’ quel che promette di essere il "bilancio di genere", approvato di recente e per la prima volta dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Falorni (nella foto in alto). Un documento che illustra fra le altre cose le iniziative e gli impegni del Comune del Castelfiorentino in merito al contrasto della disuguaglianza di genere. Attraverso il bilancio di genere pubblicato un paio di giorni fa sul sito dell’ente, amministratori e amministratrici di enti pubblici, dipendenti, cittadini e cittadine di Castello hanno la possibilità di valutare la suddivisione delle risorse pubbliche e la loro differente ricaduta sulla popolazione femminile e quella maschile. A detta dell’amministrazione, potranno altresì individuare le aree di bilancio più carenti nell’ottica di un’equa distribuzione delle risorse tra uomini e donne e stimolare per il futuro un’eventuale distribuzione delle risorse più equa, efficiente, efficace, trasparente. In modo tale da rispondere meglio alle effettive esigenze di chi vive il territorio, attuando il principio di pari opportunità.

G.F.