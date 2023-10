Appello a Meloni. E la telefonata a Falorni

EMPOLI

Ieri, nel giorno del funerale, in Albania, di Klodiana Vefa (nella foto), la 36enne uccisa dall’ex marito a colpi di pistola a Castelfiorentino lo scorso 28 settembre, dal palco di Avane la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha voluto ricordare quella tragedia accendendo ancora una volta i riflettori sulla lunga scia di femminicidi che si è sta consumando in Italia dall’inizio dell’anno. Da qui anche l’appello alla premier, Giorgia Meloni. "Ho chiamato il sindaco di Castelfiorentino dopo l’ennesimo femminicidio – ha detto Schlein –. È una violenza quotidiana e costante per cui non basta la repressione, facciamo nuovamente un appello alla prima presidente del Consiglio donna per lavorare insieme per la prevenzione, l’educazione alle differenze e all’effettività a partire dalle scuole. Anche questa è inclusione sociale".

Le sfide sul tavolo del dipartimento guidato da Melio sono tante. "Diritti e non privilegi – ha sottolineato la segretaria del Pd – Le prossime sfide da affrontare per l’inclusione della disabilità. Le barriere non sono soltanto quelle architettoniche, da abbattere aumentando i fondi da destinare ai territori, ma sono anche quelle culturali, sociali, mentali, quelle di accesso ai servizi". Inoltre, secondo la segretaria del Pd, "ci deve essere un fondo nazionale che garantisca equità. Si parla troppo poco delle migrazioni tra Comuni, anche all’interno della stessa Regione per riuscire ad andare dove ci sono più attenzione, più risorse".

