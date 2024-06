Anziana scippata in strada, l’assalto in pieno giorno

Empoli, 2 giugno 2024 – E’ caccia serrata da parte dei carabinieri della compagnia di Empoli allo scippatore in bicicletta. Proprio in queste ore sono in corso le acquisizioni dei video della videosorveglianza cittadina che insiste nella zona del fatto, e le immagini potrebbero dare una svolta alle indagini in corso per dare un volto e un nome al responsabile dell’assalto a un’anziana. Fortunatamente lei, una signora del 1935, residente a Montelupo, pur nel grande spavento, è riuscita a non cadere a terra. Altrimenti, anche in ragione dell’età, avrebbe potuto procurarsi lesioni e finire in ospedale.

L’episodio è avvenuto in via Masini, angolo via Rossini, a Empoli nella giornata di venerdì. Più precisamente intorno alle 10,50 del mattino, quando lo scippatore in sella a una bici – si apprende – si è avvicinato alla signora ed è riuscito a strapparle la catenina d’oro che portava al collo. Infatti la donna, come unica lesione, ha riportato il graffio dovuto allo strappo del monile. Sui fatti – da quanto abbiamo appreso – è stata sporta denuncia ai militari dell’Arma che ora stanno cercando un soggetto sui 40 anni, carnagione olivastra, con molta probabilità di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti e ulteriori approfondimenti e, appunto, la visione di quanto ripreso dalle telecamere potrebbe rivelarsi determinante.

Un fatto che arriva a poco meno di un mese di distanza da quanto accaduto al cimitero della Misericordia di via val d’Orme. Anche in quel caso siamo in pieno giorno, all’incirca alle 17,30. Mentre l’anziana Morena Matteucci, 77 anni - residente a Empoli - con una mano sistema i fiori nel vaso sulla tomba del marito, e con l’altra sorregge la borsetta, è stata vittima di un’aggressione. Un uomo alto, con un cappuccio in testa – secondo quanto ricostruito – l’ha strattonata e lei si è ritrovata a terra, caduta sulla schiena, forse svenuta. E ovviamente il suo aggressore è subito fuggito portandosi via la borsa. Anche in questo caso la vittima è una persona anziana . Il modus operandi sembra sempre lo stesso. Era successo anche qualche giorno prima, ai danni di una 68enne di Montelupo Fiorentino, aggredita e spinta a terra prima di imboccare il viale Umberto I nei pressi dell’ex Opg, di fianco al parco dell’Ambrogiana. Un agguato, anche questo, per derubarla.