Anime in scatola Paure e fragilità di ognuno di noi

CASTELFIORENTINO

Prosegue al Teatro del Popolo "Castelfiorentino in scena", la rassegna dedicata al teatro amatoriale che ormai da diversi anni trova spazio nel variegato cartellone principale della stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Si tratta di alcune date in cui viene offerta anche a compagnie locali la possibilità di esibirsi con proposte curiose ed interessanti. Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno sono tre gli appuntamenti in cartellone e, dopo il successo di sabato scorso con il debutto della compagnia Gli Indisciplinati con "Sei personaggi in cerca di dottore", sabato alle 21 toccherà ad un’altra compagnia facente parte dell’associazione TeatroCastello, ossia Il Cerchio di Gesso. Lo spettacolo portato in scena si intitola "Anime in scatola" ed è stato scritto da Augusta Elena Giglioli per la regia di Diego Conforti. Sul palco, invece, saliranno Carlo Campinoti, Greta Cappelli, Valentina Chiarugi, Graziella Coco, Andrea Donati, Gabriele Fontanelli, Roberto Fusi, Elena Augusta Giglioli, Chiara Maccioni, Irene Mandorlini, Fabio Marini e Luca Taddei. In scena lo spettatore si troverà ad osservare otto scatole di cartone, che rappresentano il passaggio obbligato per ottenere un’eredità. In realtà saranno soprattutto il pretesto per un viaggio interiore dove, ognuno degli eredi, dovrà mettere a nudo sé stesso, i propri segreti, le proprie paure e fragilità.

Una commedia divertente, ma che allo stesso tempo fa riflettere mostrandoci quelle che sono le varie sfaccettature dell’animo umano, di fronte come in questo caso alla morte di un parente e al suo lascito. La rassegna si concluderà sabato 6 maggio sempre alle 21 con la compagnia Gli Spiattori, che porterà in scena "Incontriamoci al bar". Per prenotazioni e prevendite è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro del Popolo in piazza Gramsci 80 a Castelfiorentino (gli orari di apertura sono consultabili nella sezione "biglietti" del sito www.teatrocastelfiorentino.it). Per informazioni invece è possibile contattare il Teatro del Popolo telefonando allo 0571 633482 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected], oppure rivolgendosi alla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro chiamando lo 0571 81629 83758 o inviando una email a [email protected]