Angeli del Bello: "Unitevi a noi". Ecco quando

EMPOLI

La pioggia di ieri mattina non ha fermato gli Angeli del Bello di Firenze. Un piccolo gruppo di volontari (hanno risposto alla chiamata solo in cinque) si è dato appuntamento in piazza della Vittoria per passare al setaccio le vie del centro storico in collaborazione con Alia Servizi Ambientali. Una passeggiata alternativa all’insegna della cura, del rispetto e del decoro della città. "CamminPulendo" a Empoli però poteva andare meglio. In pochi hanno risposto all’invito. Senza scoraggiarsi, si guarda già alla seconda occasione. "Rinnoviamo l’appello – dice Alessandra Zecchi, coordinatrice Angeli del Bello Firenze – Servono empolesi disposti ad unirsi al gruppo. Si cercano Angeli del Bello in città per una mobilitazione costante e continuativa. Vogliamo costruire un gruppo di persone addette al decoro per lavorare in sinergia anche con altre realtà già costituite". Le segnalazioni di abbandoni di rifiuti fioccano ma poi, scarseggiano braccia e forza di volontà. "Abbiamo trovato un giro d’Empoli in buone condizioni – prosegue Zecchi – Mesi fa gli abbandoni selvaggi in angoli defilati erano notevoli. E’ importante che i cittadini ci diano una mano anche per una mappatura dei luoghi dove programmare interventi di micropulizia. E non solo. Ci occupiamo di restauro di panchine, di rimozione delle scritte vandaliche, operazione che a Empoli diversi anni fa ebbe un gran successo. C’è bisogno di valutare cosa si può abbellire, cosa si può migliorare. Serve un gruppo stabile. Nei prossimi appuntamenti coinvolgeremo il mondo delle scuole; siamo fiduciosi, le adesioni cresceranno".

Le prossime camminate tra le vie del giro con l’ obiettivo di ripulire da rifiuti e sporcizia le aree sensibili del centro storico saranno tre. Il “Sabato del Decoro“ a Empoli tornerà l’ 11 novembre, il 25 novembre ed il 9 dicembre. Per aderire e diventare un Angelo del Bello, si può scrivere all’indirizzo mail [email protected] confermando la propria presenza.

Y.C.