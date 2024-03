Angela Hewitt al piano omaggia Bach

EMPOLI

Le note di Johann Sebastian Bach risuoneranno stasera alle 21 all’interno del Teatro Shalom di Empoli. Sul palco di via Busoni sarà infatti ospite la pianista di fama internazionale Angela Hewitt (nella foto), una delle massime interpreti a livello mondiale del compositore tedesco. Hewitt eseguirà uno dei massimi capolavori di Bach: Aria con trenta variazioni in sol maggiore, BWV 988 - Variazioni Goldberg. Benché le origini delle Variazioni Goldberg siano tuttora un mistero della produzione musicale di Bach, queste sono riconosciute come uno dei capisaldi della tradizione musicale occidentale, punto di arrivo delle ricerche rinascimentali e barocche e, allo stesso tempo, rampa di lancio per gli sviluppi musicali futuri. Il concerto, realizzato in coproduzione con l’associazione Culturale Mosaico e la rassegna “Note di Classica 2024“, fa parte del ciclo “Busoni 100“, a cura del Centro studi musicale Busoni. L’amore per il pianoforte nasce ben presto in Angela Hewitt, che già all’età di nove anni si esibisce dal vivo e termina precocemente gli studi presso il Conservatorio Reale di Musica di Toronto. Con un vasto repertorio e frequenti apparizioni sia in recital sia con le principali orchestre di Europa, Americhe e Asia, è un’artista pluripremiata. Nel 2020 le è stata assegnata la Medaglia Bach della Città di Lipsia, prima donna a ricevere tale riconoscimento.