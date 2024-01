"Anche se giovanissimi devono essere puniti"

EMPOLI

Tra i tanti attestati di vicinanza e solidarietà arrivati alla famiglia di Carla Niccolai, l’83enne aggredita e rapinata da quattro giovani nel pomeriggio del giorno dell’Epifania lungo il sottopasso ferroviario di via dei Cappuccini, c’è anche quello del coordinatore empolese di Fratelli d’Italia, Federico Pavese. "Ho sentito nella voce della figlia una rabbia mista a rassegnazione – spiega Pavese dopo il colloquio con lei –. Ho portato la solidarietà del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia e di tutto il partito sul territorio. Le ho dato tutta la disponibilità di ascolto per capire se possiamo essere utili per qualsiasi cosa. Ma la solidarietà non basta più – aggiunge Pavese –. Servono prese di posizione forti e aggiornamenti normativi che riescano a far capire che se si è minorenni, non si può restare certamente impuniti di fronte al compimento di così gravi e efferati atti di violenza". I quattro responsabili hanno derubato, buttato a terra e infierito sulla signora, provocandole gravi lesioni. E hanno continuato fino all’arrivo delle forze dell’ordine, presenti fortunatamente nelle vicinanze.