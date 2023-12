L’ex Farfalla "libera" dall’amianto. Una nuova operazione di bonifica

Empoli, 21 dicembre 2023 – Un’ordinanza contingibile ed urgente, relativa agli adempimenti in merito alle coperture in cemento amianto e alla messa in sicurezza del complesso immobiliare, volta ad indurre la proprietà a intervenire al più presto. È quel che ha firmato nelle scorse ore il sindaco Brenda Barnini, a proposito dell’ex-fornace La Farfalla. Un’azione intrapresa anche alla luce di una nuova relazione tecnica che ha posto l’accento sullo stato di degrado e fatiscenza nel quale versa l’area: il provvedimento impone alla proprietà dei fabbricati di provvedere a mettere in sicurezza il complesso, in primis attraverso l’interdizione della zona a personale non autorizzato e la rimozione dei rifiuti in maniera conforme alla normativa ambientale vigente. L’atto richiede inoltre alla proprietà una serie di operazioni mirate a prevenire la proliferazione di insetti infestanti (vista la presenza di acqua stagnante) e la rimozione di tutte le coperture in amianto.

“Non è la prima volta che interveniamo per far sì che venga eseguita la bonifica dell’area dell’ex-fornace La Farfalla. Questa nuova ordinanza rappresenta un’ulteriore passo in questa direzione: a bilancio abbiamo stanziato mezzo milione di euro. Qualora il privato non dovesse eseguire le opere lo farà il Comune, per poi rivalersi economicamente – ha spiegato a tal proposito Barnini – dopo l’intervento di bonifica eseguito in ottemperanza ad un’ordinanza che ho firmato nei mesi scorsi dalla proprietà della ex-Vetreria Cesa in via Meucci, l’auspicio è che quanto prima si possa parlare di bonifica effettuata o quanto meno avviata anche per quanto riguarda l’ex-fornace".

Nei mesi scorsi, il Comune aveva già richiesto ai tecnici di Asl Toscana Centro e agli agenti della polizia municipale di effettuare accertamenti per valutare la possibile emanazione di ulteriori provvedimenti. L’intenzione dell’amministrazione comunale, che in passato ha emesso più ordinanze affinché venisse prima effettuata una valutazione in merito ai materiali presenti nell’ex-fornace e poi perché venisse portata a termine la rimozione delle parti contenenti amianto, è quella di poter risolvere la situazione in tempi brevi.

“Quella della ex-fornace è una problematica annosa e intendiamo fare di tutto per arrivare ad una soluzione. La struttura rappresenta ormai da tempo un motivo di preoccupazione per i residenti di Casenuove, sulla quale è a nostro avviso prioritario intervenire – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini – ringrazio per l’enorme lavoro svolto l’ufficio Ambiente e la segreteria generale del Comune. Ritengo che la risoluzione del problema sia adesso più vicina: attraverso questa ordinanza, l’obiettivo resta quello di arrivare nel minor tempo possibile a porre rimedio a questa criticità".