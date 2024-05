Ambiente, lavoro e intelligenza artificiale. Masi ne discute con gli esperti: ecco le date

A meno di due settimane dalle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, il candidato Leonardo Masi della coalizione In Comune per Empoli, composta da Buongiorno Empoli, Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, si concentra sui giovani e sulle loro priorità – pace, ambiente e futuro – con una serie di eventi a tema nella sede del Comitato elettorale in piazza Farinata degli Uberti, 12. Nella discussione di ieri pomeriggio su welfare e intelligenza artificiale con Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha introdotto la proposta del Reddito di cittadinanza universale Masi ha sottolineato "la necessità di ripensare il welfare per far fronte all’avvento dell’IA, evitando approcci luddisti e adottando misure straordinarie per sostenere il reddito dei lavoratori che dovranno reinventarsi".

Giovedì alle 18, altro appuntamento: l’evento a impatto zero con una pedalata in musica e un concerto nella sede del comitato, senza consumo di energia elettrica, per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Venerdì, alle 18, la sede del Comitato ospiterà un evento dedicato all’educazione sessuale e alla contraccezione con l’ostetrica Lucrezia Torrini, del comitato Non una di meno. Alle 21.15, Masi discuterà con don Armando Zappolini e tre giovani candidati al consiglio comunale – Dario Torrigiani, Asia Taddei e Federica Sansoni – sui temi della pace e della giustizia sociale.

"Questi appuntamenti dimostrano l’impegno di Masi e della sua coalizione – fanno sapere dal suo staff – nel coinvolgere i giovani e affrontare le sfide moderne attraverso il dialogo e l’innovazione, in vista delle imminenti elezioni".