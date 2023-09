Ambiente ed educazione. In campo baby volontari

Domenica insieme all’assessore all’ambiente Valentina Russoniello, un bel gruppo di volontari ha deciso di scendere in campo spinto dalla propria sensibilità verso le tematiche ambientali. Nei giorni precedenti gli alunni e le alunne delle classi quinte delle scuole primarie di Ponte a Cappiano, Galleno e Querce, sono stati impegnati nella pulizia dei giardini di piazza Giani all’interno della più ampia iniziativa Puliamo il Mondo, mentre un gruppo di volontari di svariate associazioni ieri si sono interessati alla pulizia del Padule di Fucecchio, a fianco dell’associazione Plastic Free. "Anche quest’anno la risposta da parte dei cittadini è stata sostanziale, mettendo in pratica azioni concrete senza limitarsi ad un ambientalismo di facciata o relegato al mondo virtuale – spiega l’assessore –. Abbiamo avuto conferma che la sensibilità sul tema ambientale è trasversale, si va dai più piccoli, che dimostrano sempre molto entusiasmo in queste occasioni, alle varie associazioni, impegnate a prendersi cura del territorio".