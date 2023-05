Ambasciatore di storia e tradizioni Antonini portabandiera del Comune "Ora un progetto legato all’Arno"

Un’importante occasione di visibilità per Capraia e Limite arriva direttamente dal Salone Internazionale del Libro di Torino. La manifestazione ha visto tra i suoi protagonisti Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco, laureato in Storia e grande appassionato di tradizioni locali. Al 33enne è stata conferita la nomina di “Ambassador Feisct 2023”, una figura innovativa presentata non a caso nell’ambito di una manifestazione culturale di pregio e di caratura nazionale. Arrivata dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, la nomina è un segnale di rilancio per il Comune remiero. "Sono orgoglioso di essere ambasciatore per il mio paese - racconta Antonini - L’idea è quella di costruire una rete con gli altri ambassador d’Italia su itinerari turistici dei rispettivi territori. Un gruppo di persone impegnate nella promozione del patrimonio materiale e immateriale del comune di riferimento, dalle tradizioni storiche ai luoghi da riscoprire e valorizzare".

A febbraio l’invio della candidatura, e nei giorni scorsi la prima “uscita ufficiale” in occasione del Salone Internazionale del Libro. "Una sorpresa inattesa, in un contesto di pregio. Mi occupo di storia e tradizioni locali da diversi anni - dice il 33enne, giornalista e scrittore - Ricevere questo attestato mi permetterà di far conoscere ancora meglio l’origine nautica di Limite. Ne ho parlato a Torino. Quasi nessuno sa che a 70 chilometri dal mare, in Toscana, esiste un paese dove è nata la nautica da diporto, che ha avuto attivi 13 cantieri navali e che vanta la società di canottieri più antica di Italia. È una peculiarità su cui spingere, che suscita molto interesse". Con Feisct, Antonini avrà modo di incontrare esperti e fare formazione per promuovere percorsi storici e culturali. "Il mio primo obiettivo da ambassador è lavorare in continuità con il Comune e la Pro Loco, portando avanti alcuni progetti importanti legati all’Arno, ai fiumi. Vorrei si conoscesse in tutta Italia il ruolo che avuto la nostra comunità per il canottaggio e la nautica. Aprire le porte del museo remiero ad un numero sempre maggiore di visitatori". La rete Feisct sarà una possibilità importante anche per il borgo di Capraia che con la sua festa medievale e la fornace Pasquinucci potrebbe inserirsi in circuiti nazionali dedicati alla ceramica, alla terracotta e alle rievocazioni storiche.

Ylenia Cecchetti