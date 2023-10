Alzheimer: Prevenzione, Cura e Servizi a Empoli - L'incontro Aima-Auser

EMPOLI

L’incontro è fissato per domani: Aima - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Sezione Empolese Valdelsa - Valdarno inferiore organizza insieme all’Auser l’appuntamento dal titolo “I nuovi bisogni della terza età. Sviluppo e innovazione dei servizi per la demenza” . Un invito per seguire abitudini e stili di vita come prevenzione alla demenza e all’Alzheimer.

Non mancheranno spunti di riflessione, dibattiti e momenti dedicati ai relatori. Tra gli interventi fissati, anche quelli di autorevoli politici locali che presenteranno il quadro dei servizi in atto. Si parlerà anche del futuro, e quindi dei progetti che dovranno essere attivati per rispondere ai nuovi bisogni della terza età. L’evento si svolgerà nella sala Auser di via Spartaco Lavagnini a Empoli. Interverranno Manlio Matera, vice presidente Aima Nazionale e Mariangela Caputo e Francesca Spataro, entrambe psicologhe e psicoterapeute di Aima. Tra gli ospiti anche Enrico Sostegni, consigliere regionale e presidente della terza Commissione Sanità e politiche sociali e l’assessore al Sociale del Comune di Empoli

Valentina Torrini. A chiusura gran finale con aperitivo per tutti i presenti.