Alluvione, disastri e ripartenza: "Prioritario quantificare i danni"

La terra di Montanelli è stato tra i Comuni più colpiti dalla terribile alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. A distanza di 10 giorni la conta dei danni è ancora in corso mentre famiglie e aziende sono in attesa di risposte e risorse per ripartire. Per questo il presidente dell’assemblea legislativa della Toscana Antonio Mazzeo e il consigliere regionale di zona Enrico Sostegni sono stati ieri a Fucecchio per un sopralluogo dove l’esondazione del Rio di Fucecchio e del Rio Vallebuia hanno mandato sott’acqua moltissime case del capoluogo e delle località di Botteghe e Ponte a Cappiano.

Accompagnati dal sindaco Alessio Spinelli, hanno potuto verificare lo straordinario lavoro fatto: "Sono voluto venire per testimoniare la vicinanza e la solidarietà del consiglio regionale ai cittadini e alle imprese colpite, all’amministrazione comunale e agli operatori della Protezione civile. Col sindaco Spinelli abbiamo parlato di quello che è accaduto e siamo stati sui luoghi dove i rii sono esondati", ha detto Mazzeo. "Mentre ancora si sta cercando di capire la reale entità dei danni, che è enorme, l’appello che faccio a tutti i livelli istituzionali – ha aggiunto – è di impegnarsi, ognuno per le proprie competenze, affinché le operazioni di ricostruzione, di ripristino dei luoghi, la riattivazione delle imprese e le opere che prevengano il ripetersi di eventi del genere, possano essere messe in moto prima possibile. Per questo servono da parte del governo le risorse necessarie a famiglie e aziende".

La conta dei danni è necessaria anche per Sostegni: "Quantificare, nel dettaglio, è adesso la priorità per quantificare i ristori da finanziare, a partire dal quei Comuni che hanno progetti esecutivi pronti da appaltare" ha spiegato. "Abbiamo parlato dei danni subiti dai cittadini, della possibilità di accedere ai fondi per le famiglie colpite ma anche e soprattutto dei progetti che il Comune di Fucecchio ha già pronti per la realizzazione di due casse di espansione – ha concluso –. Una lungo il Rio di Fucecchio, che raccoglie le acque provenienti dalla Valbugiana e dalla Valpinzana, e una lungo il Rio Vallebuia. Due opere che metterebbero in sicurezza le zone residenziali colpite dalle esondazioni del reticolo".

C. B.