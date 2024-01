Alluvione, bando in scadenza. Ultimi giorni per le domande. Sei le richieste dal territorio

È un lento ritorno alla normalità per chi ha perso tutto. Si sistemano scatoloni e si imbiancano le pareti, cercando di buttarsi alle spalle il ricordo del fango e dei detriti. Intanto, ci si aggrappa agli aiuti e ci si rimbocca le maniche. C’è tempo ancora qualche giorno per presentare la richiesta danni causati dall’alluvione che ha interessato anche l’Empolese Valdelsa nel novembre scorso. Il termine ultimo per la scadenza delle domande è venerdì 19 gennaio. Si tratta della richiesta del Contributo di Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari che sono stati evacuati durante gli eventi alluvionali di fine 2023: ad oggi sono pervenute poco più di 320 richieste da parte dei cittadini, per lo più concentrate nel Comune di Campi. Nell’Empolese Valdelsa sono al momento tre le domande presentate nel Comune di Cerreto Guidi, due quelle in arrivo dal Comune di Capraia e Limite ed una soltanto da Fucecchio, tra i territori più colpiti dall’alluvione. La domanda, da presentare tramite apposito servizio online messo a disposizione dell’Ufficio del Commissario (sul portale della Regione Toscana) rappresenta il modo per avere un contributo economico forfettario in caso si sia ricorso ad una sistemazione di fortuna da parenti o amici, anche per un periodo di tempo limitato a ridosso dell’emergenza. Il contributo è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e della durata della sistemazione alternativa, e non va ad incidere con altri futuri indennizzi dei danni subiti. L’invito è quindi quello di compilare al più presto il formulario, in modo da poter mettere in grado Comuni e Regione di istruire tempestivamente le pratiche e di erogare il contributo spettante. Sempre fino al 19 gennaio è possibile presentare la richiesta danni per privati e attività produttive.

Y.C.